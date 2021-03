per Mail teilen

Ein Ehepaar aus dem Raum Mayen soll unter anderem in Koblenz gefährliche Drogenmischungen verkauft haben. Drei ihrer Käufer mussten nach dem Konsum der Drogen notärztlich behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei gibt es erste Erkenntnisse über die Art der Droge. Dabei soll es sich um ein Tabakgemisch handeln, dem eine sogenannte synthetische Cannabinoide beigemischt wurde. Dies seien Designerdrogen, die im Labor synthetisch hergestellt werden und denen oft schädliche Stoffe beigemischt werden, sagte ein Sprecher. Wahrscheinlich sei die Dosierung zu hoch gewesen und es sei deshalb zu den lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen gekommen.

Ehepaar in U-Haft

Nach Polizeiangaben sitzt das Paar jetzt in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag gab es einen größeren Einsatz von Rettungskräften, weil auf dem Bahnhofsvorplatz in Koblenz drei Menschen vom Notarzt versorgt werden mussten. Zwei von ihnen kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Schon einige Tage vorher war ein anderer Mann in mit Anzeichen einer Vergiftung in eine Klinik gebracht worden. Danach ermittelte die Koblenzer Polizei und nahm das Ehepaar aus dem Raum Mayen nach eigenen Angaben am Donnerstag fest.

Designerdrogen in der Wohnung des Ehepaars gefunden

In ihrer Wohnung habe man eine größere Menge an sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen gefunden. Die Polizei Koblenz warnt vor dem Konsum solcher Substanzen.