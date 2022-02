Ex-Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt

per Mail teilen

Das Landgericht Koblenz hat einen ehemaligen KiTa-Erzieher aus dem Kreis Mayen-Koblenz zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er insgesamt 16 mal Kinder sexuell missbraucht hat. In zwei dieser Fälle lautet das Urteil auf schweren sexuellen Missbrauch. Opfer der Taten waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft insgesamt fünf Kinder. Weil sie allesamt von dem Erzieher in einer Kindertagesstätte betreut wurden, haben die Richter ihn den Angaben zufolge nicht nur wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, sondern auch von Schutzbefohlenen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen den 33-Jährigen aufgenommen, nachdem der Vater eines fünfjährigen Kindes im Juli vergangenen Jahres Strafanzeige erstattet hatte. Die KiTa hatte den Verurteilten unmittelbar danach freigestellt.