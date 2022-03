Ex-DFB-Präsident Zwanziger womöglich ausspioniert

per Mail teilen

Der frühere Präsident des Deutschen Fußballbundes - Theo Zwanziger aus Altendiez - äußert sich am Vormittag zu Berichten über die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Demnach könnte er im Vorfeld ausspioniert worden sein. Zwanziger zählte von Anfang an zu den schärfsten Kritikern der WM-Vergabe im Jahr 2010. Nun wurde bekannt, dass das Wüstenemirat die Firma eines ehemaligen US-Geheimagenten beauftragt haben soll, das sportliche und persönliche Umfeld Zwanzigers zu beeinflussen, um ihn zum Umdenken zu bringen. Dafür sollen laut der Nachrichtenagentur AP zehn Millionen Euro geflossen sein. Ob auch andere Funktionäre der FIFA und des DFB verwickelt sind, ist noch unklar.