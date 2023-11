Strohballen gehen in der Grafschaft in Flammen auf

In Eckendorf im Kreis Ahrweiler haben am späten Dienstagabend etliche Strohballen gebrannt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

Den Angaben zufolge waren zwei Strohballenlager an der K36 bei Eckendorf in der Gemeinde Grafschaft betroffen: Eines konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Das andere ließen die Einsatzkräfte in der Nacht kontrolliert abbrennen.

Zeugen nach Strohballenbrand in Eckendorf gesucht

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Strohballen in der Grafschaft in Flammen aufgingen. Im Januar 2023 gab es zwei Strohballenbrände in der Grafschaft, beide an einem Wochenende - erst in Eckendorf und dann in Holzweiler. Auch in diesen Fällen gingen Polizei und Feuerwehr von einer möglichen Brandstiftung aus.