Stadtrat segnet Vertrag für EAW-Gelände ab

In Betzdorf soll das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) zu einem neuen Viertel mit Wohnungen und Büros umgebaut werden. Der Stadtrat von Betzdorf hat in seiner jüngsten Sitzung dem Vertrag für den Umbau des rund 10.000 Quadratmeter großen Areals zugestimmt. Nach Angaben des Betzdorfer Stadtbürgermeisters Benjamin Geldsetzer sollen auf dem Gelände unter anderem barrierefreie und altersgerechte Wohnungen entstehen. Aber auch Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten seien vorgesehen. Die Stadt Betzdorf hatte das Areal im vergangenen Jahr für einen Euro von der Bahn gekauft. Stadtbürgermeister Geldsetzer hofft, dass das neue Innenstadtquartier in drei bis vier Jahren fertig ist.