In Betzdorf im Kreis Altenkirchen ist die Ausschreibung für das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk EAW gestartet. Wie die Stadt mitteilt, sind im Internet jetzt umfangreiche Unterlagen für potentielle Investoren zu finden. Die Stadt Betzdorf hatte das rund 50.000 Quadratmeter große Areal vor einigen Monaten für einen Euro von der Bahn gekauft. Früher wurden dort Lokomotiven gewartet. Jetzt soll das seit Jahren brachliegende Gelände mitten in Betzdorf von einem oder mehreren Investoren entwickelt werden. Wie die Stadt mitteilt, könnte dort ein medizinisches Versorgungszentrum entstehen. Auch ein Supermarkt, ein Hotel und Gastronomie seien denkbar. Außerdem seien mindestens 20 Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau geplant. Die Stadt Betzdorf steht darüber hinaus noch in Verhandlungen mit dem Denkmalschutz. Denn einige der alten Hallen sind nach Angaben der Stadt denkmalgeschützt.