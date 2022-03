In Urmersbach im Kreis Cochem Zell sind in der Nacht zum Freitag unter anderem drei hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter in eine Garage, einen Heizungskeller und ein Gartenhaus eingebrochen. Dabei hätten sie auch einen Fernseher, eine Spielekonsole und einen Laptop entwendet. Das Diebesgut müsse mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Laut Polizei sind in den vergangenen Wochen in der Eifel wiederholt E-Bikes gestohlen worden.