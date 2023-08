Freibad-Saison geht zu Ende: Hier können sie noch schwimmen gehen

Die Freibäder im Norden von Rheinland-Pfalz blicken auf ein durchwachsenes bis schlechtes Jahr zurück. Wie lange sie im September noch geöffnet haben, hängt bei vielen vom Wetter ab.

Nach Auskunft einiger Freibadbetreiber hat die Saison im Frühjahr mit warmen Temperaturen gut angefangen. Wegen des regnerischen Sommers sei die Saison bisher aber nur mittelmäßig bis schlecht, so das Fazit. Wenn das Wetter in den kommenden Wochen mitspielt und es wieder wärmer und sonniger wird, wollen einige Freibäder noch bis weit in den September hinein öffnen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Freibädern gibt es auf der jeweiligen Internetseite.

Schwimmbäder im Kreis Ahrweiler

Das Freizeitbad in Remagen hat eigenen Angaben zufolge noch bis 10. September geöffnet. Und zwar täglich von 9 bis 19 Uhr - außer montags und mittwochs, da bleibt das Freibad geschlossen. Die Wassertemperatur beträgt nach Angaben der Stadt durchgehend 23 Grad. Tickets können vor Ort erworben werden.

Das Freizeitbad Brohltal schließt bereits am 3. September.

Schwimmen im Kreis Altenkirchen

Das Freibad in Dickendorf hat seine Saison bereits beendet. In Daaden schließt das Freibad eigenen Angaben zufolge am 3. September. Das Siegtalbad in Wissen ist ebenfalls bereits geschlossen, weil es in den vergangenen Wochen viel geregnet hat, so die Begründung. Zum Siegtalbad gehört auch ein Hallenbad, das hat geöffnet.

Abkühlung im Kreis Cochem-Zell

Das Freibad in Ellenz-Poltersdorf bleibt bei gutem Wetter noch den ganzen September über geöffnet.

Freibäder im Kreis Mayen-Koblenz

Das Nettebad in Mayen schließt am 3. September. Die Saison sei ins Wasser gefallen und auch in den letzten Tagen sei es sehr kühl gewesen, so das Fazit. Die Stammschwimmer seien gekommen, aber sonst sei es eher ruhig gewesen - außer im Juni und an ein paar schönen Tagen im August.

Das Freibad in Winningen öffnet am 8. September zum letzten Mal in dieser Saison. Nichtverbrauchte 10er- und 30er-Karten aus diesem Jahr werden den Angaben zufolge auf das nächste Jahr übertragen.

Abtauchen im Kreis Neuwied

Die Deichwelle Neuwied schließt ihren Außenbereich für Schwimmer am 12. September. Das Hallenbad und die Sauna bleiben für Besucher weiter geöffnet.

Freibäder im Rhein-Lahn-Kreis

Das Freibad in Nassau hat noch bis zum 17. September geöffnet. Das Welterbe-Bad in Kamp-Bornhofen sogar noch zwei Tage länger, bis zum 19. September.

Das Freibad in Singhofen schließt bereits am 3. September. Die Saison sei trotz des teils schlechten Wetters gut gewesen. An einigen Tag sei das Bad aber wegen Dauerregens komplett geschlossen geblieben, teilte ein Mitarbeiter auf Anfrage mit. Das Freibad in Birlenbach beendet seine Saison auch am 3. September. Die Saison habe gut begonnen, in den letzten Wochen seien aber weniger Badegäste gekommen, so die Bilanz der Betreiber. Das Bad war auch zeitweise wegen Regen komplett geschlossen.

In das Waldschwimmbad in Nastätten sind den Angaben zufolge kaum noch Besucher gekommen, weil es soviel geregnet hat. Diese Tage hätten die Mitarbeiter dazu genutzt, um Sanierungsarbeiten im Schwimmbad zu erledigen. Die Saison geht noch bis Mitte September - abhängig vom Wetter.

Das Rheingoldbad in Sankt Goar-Werlau blickt auf eine mittelmäßige Saison zurück. Das Bad schließt am 23. September. Am 24. September dürfen dann Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern das Bad zum Saisonabschluss benutzen - das hat in Sankt Goar Tradition.

Das Naturfreibad in Simmern berichtet, dass das Bad in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr nur die Hälfte des Umsatzes gemacht habe. Wann das Bad für dieses Jahr schließt, ist abhängig vom Wetter. Sollten jetzt noch schöne Tage kommen, hat das Bad auch noch bis in den September hinein geöffnet.

Auf ins Freibad im Westerwaldkreis

Die Freibäder in Montabaur und Höhr-Grenzhausen schließen wie viele der anderen Bäder am 3. September. Das Freibad in Ransbach-Baumbach macht voraussichtlich auch am 3. September zu - bei gutem Wetter bleibt das Bad aber noch länger für Besucher geöffnet.

Das Freibad Klingelwiese bei Maxsain hatte diese Saison wegen des Dauerregens eigener Auskunft nach, vier Wochen am Stück geschlossen. Das Bad ist noch bis Mitte September geöffnet.