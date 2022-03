Razzia bei Holocaust-Leugner

Bei einer bundesweiten Razzia zur Bekämpfung von Hasskriminalität und volksverhetzenden Inhalten im Internet ist auch eine Wohnung in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen durchsucht worden. Der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer sagte auf SWR- Anfrage, in der Wohnung des Mannes seien ein Mobiltelefon und ein Tablet sichergestellt worden. Der Mann sei ins Visier der Ermittler geraten, weil er in einem Internetpost im sozialen Netzwerk VKontakte, einer Alternative zu Facebook, den Holocaust geleugnet haben soll. Ob der Verdächtige noch mehr volksverhetzende Inhalte geteilt habe, solle die Auswertung der sichergestellten Geräte zeigen. Bei der bundesweiten Razzia wurden nach Angaben des Landeskriminalamtes in Rheinland-Pfalz neben der Wohnung in der VG Höhr-Grenzhausen, vier weitere durchsucht. Anlass der Ermittlungen sei in allen Fällen unter anderem der Verdacht der Volksverhetzung. Die vom Bundeskriminalamt koordinierte Aktion fand bereits zum siebten Mal statt.