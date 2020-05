per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz breiten sich die Wölfe anscheinend immer weiter aus. Nach Angaben des Umweltministeriums hat im Mai ein männliches Tier drei Schafe auf einer Weide in Muscheid getötet.

Bisher sei dieser Wolfsrüde in Rheinland-Pfalz nicht bekannt gewesen, heißt es in der Mitteilung des Umweltministeriums. Das haben genetische Analysen nachgewiesen. Alles deute daraufhin, dass der Wolfsrüde aus dem Norden in Richtung Süden unterwegs war.

Bislang eine Wölfin dauerhaft auf dem Stegskopf

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich landesweit erst eine Wölfin auf Dauer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr auf dem Stegskopf im Westerwald niedergelassen. Wegen des erneuten Wolfsnachweises sei es richtig gewesen, die Kreise Altenkirchen , Westerwald, Neuwied und die Stadt Koblenz als Präventionsgebiet Westerwald ausgewiesen haben.

Landwirte können Zuschüsse beantragen

In dem ausgewiesenen Bereich können Landwirte Zuschüsse beantragen, wenn sie ihre Weiden mit wolfsicheren Zäunen eingrenzen und sich Herdenschutzhunde anschaffen. Deswegen werde sich das Land Rheinland-Pfalz am Freitag auch im Bundesrat für die Einführung einer Weidetierprämie einsetzen, heißt es weiter vom Umweltministerium.

Bisher wurden in 19 Fällen Wölfe in Rheinland-Pfalz nachgewiesen, die wahrscheinlich auf sechs bis elf einzelne Wolfsindividuen zurückzuführen sind. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft ist für das Monitoring in Rheinland-Pfalz zuständig.