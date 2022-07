Durchsuchungen bei Hells Angels

per Mail teilen

Die Polizei durchsucht nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz seit Dienstagmorgen sechs Vereinsheime und Wohnungen des Motorradclubs Hells Angels - aus dem Gebiet Siegen mit Sitz in Westerburg. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, gegen das Vereinsgesetz verstoßen zu haben, sagte eine Sprecherin. Die Beschuldigten hätten das Vereinsabzeichen an ihren Westen getragen - den sogenannten Kutten. 2017 war das Vereinsgesetz verschärft worden, seitdem wurde Mitgliedern bestimmter Rockerclubs, darunter den Hells Angels, das Tragen ihrer Vereinszeichen in der Öffentlichkeit verboten.