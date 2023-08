per Mail teilen

Gleich mit mehreren Neuerungen startet die DTM in diesem Jahr auf dem Nürburgring in der Eifel.

Erstmals startet die DTM auf dem Nürburgring am Freitag (4.08.) unter dem Dach des ADAC. Der Veranstalter kündigte an, dass die Rennwagen bis Sonntag erstmals mit einem neuen umweltschonenderen Kraftstoff fahren sollen. Erstmals drehen in der Eifel auch vollelektrische Rennautos des NXT Gen Cup ihre Runden.

Bis zu 230 PS starke elektrische Rennwagen

Auf dem Nürburgring startet am Wochenende der NXT Gen Cup mit einem Feld aus rein elektrischen Fahrzeugen. Nach Angaben des ADAC starten bei dieser neuen schwedischen Rennserie viele junge Nachwuchstalente. Sie fahren bei den beiden Rennen den bis zu 230 PS starke Rennwagentypen LRT NXT 1, der auf dem straßenzugelassenen Mini Cooper SE basiert.

28 Piloten und 14 Rennställe starten bei der DTM

Insgesamt 28 Piloten und 14 Rennställe starten bei der DTM in diesem Jahr. Gefahren wird wieder auf der Sprintvariante der Grand-Prix-Strecke. Fans der weltweit populären Rennserie können die Sportwagen von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche auf dem Nürburgring sehen. Nach Angaben der Veranstalter sollen bei der DTM diese Rennen stattfinden:

ADAC GT4 Germany

Porsche Carrera Cup Deutschland

BMW M2 Cup

In den Rennwagen kommt nach Angaben der Veranstalter erstmals ein umweltschonender und innovativer Kraftstoff von Shell zum Einsatz, der aus 50 Prozent erneuerbaren Komponenten besteht. Ziel, so ein ADAC-Sprecher, ist, spätestens 2026 mit einem Kraftstoff ohne fossile Komponenten in der DTM zu fahren.

Zwei weitere große Veranstaltungen auf dem Nürburgring im August

Nach der DTM startet kommenden Freitag (11.8.) der Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring. Dieser feierst am kommenden Wochenende sein 50. Jubiläum unter anderem mit historischen Formel-1-Wagen und einem Feuerwerk. Am Sonntag, den 20. August, findet der Familientag auf dem Nürburgring statt. Die Veranstalter haben viele Attraktionen für Kinder geplant – Zum Beispiel Fahrten auf einer Mini-Grand-Prix-Strecke.