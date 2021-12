Lange Haftstrafen für Drogenschmuggler

Das Landgericht Koblenz hat einen Drogenschmuggler zu zwei Gesamtfreiheitsstrafen von acht und zwölf Jahren verurteilt. Laut Urteil schmuggelte der Mann seit 2016 in Europa große Mengen Rauschgift. Die Drogen, etwa Kokain oder Amphetamin, waren demnach in Lastwagen versteckt, die unter anderem nach Schweden gebracht wurden. Dort stellten Ermittler den Angaben zufolge Drogen in einem Lkw sicher, der einer Spedition im Norden von Rheinland-Pfalz gehörte. So seien die Ermittler dem Mann auf die Spur gekommen. 2018 waren in Plaidt und Andernach bei Razzien knapp 650 Kilogramm Drogen mit einem Marktwert von fast zehn Millionen Euro sichergestellt worden.