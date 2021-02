per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz hat am Dienstagmorgen der Prozess gegen acht Männer begonnen, die zu einer Bande von Drogenhändlern gehören sollen. Die Staatsanwaltschaftschaft wirft ihnen vor, unter anderem rund um Sinzig und Bad Breisig im großen Stil mit Drogen und Aufputschmitteln gehandelt zu haben. Laut Anklage kaufte einer der Angeklagten 2018 in den Niederlanden mehr als viereinhalb Kilo Haschisch, mit dem Ziel, es in Deutschland gewinnbringend weiterzuverkaufen. Allerdings sei das Rauschgift schon dort sichergestellt worden. Den Ermittlungen zufolge begann der Angeklagte dann 2019 selbst aus Amphetamin-Öl illegal Aufputschmittel herzustellen, die Mitangeklagten sollen sich daran beteiligt haben. Die Männer haben laut Anklage bis zu fünf Kilogramm Amphetamin hergestellt.