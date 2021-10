Drogenkontrollen am Kurfürstlichen Schluss

per Mail teilen

Die Polizei Koblenz will nach eigenen Angaben verhindern, dass der Bereich um das Kurfürstliche Schloss ein Drogentreff wird. Deshalb hat sie gestern Abend dort eine Gruppe überwiegend Jugendlicher kontrolliert. Den Angaben zufolge handelte es sich dabei um insgesamt 31 Jugendliche und junge Erwachsene aus Koblenz und dem Umland. Die Beamten fanden demnach bei ihnen verschiedene Drogen. Außerdem entdeckte ein Spürhund ein Versteck, wo die Gruppe Drogen unterschiedlicher Art gelagert haben soll. Es sei in elf Fällen Strafanzeige gestellt worden. Ein Polizeisprecher sagte, dass immer wieder Drogen bei Personenkontrollen gefunden würden und deswegen jetzt verstärkt in der Umgebung kontrolliert werde.