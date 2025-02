In Neuwied geht es weiter: Die Marienhaus-Gruppe übernimmt das insolvente DRK-Krankenhaus und möchte nach eigenen Angaben auch einen großen Teil der Beschäftigten behalten.

Nach der erneuten Insolvenz der DRK-Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz ist die Zukunft für das Krankenhaus in Neuwied nun gesichert. Die Marienhaus-Gruppe will nach eigenen Angaben am 3. März den Kaufvertrag für das Krankenhaus unterzeichnen. Ab April soll der neue Betreiber offiziell übernehmen.

Ein großer Teil der Arbeitsplätze soll erhalten bleiben

Die Marienhaus-Gruppe teilte mit, sie wolle einen großen Teil der Beschäftigten behalten. Im Dezember hatte die DRK-Trägergesellschaft die erneute Insolvenz verkündet. Direkt im Anschluss hatte ein Teil der Belegschaft für den Erhalt der Arbeitsplätze demonstriert. Wie viele Arbeitsplätze konkret wegfallen, wollte ein Sprecher der Marienhaus-Gruppe auf SWR-Nachfrage aber nicht sagen.

Marienhaus-Gruppe betreibt bereits ein Krankenhaus in Neuwied

Die Marienhaus-Gruppe hatte bereits im Dezember Interesse am DRK-Krankenhaus-Standort geäußert. Sie betreibt mit dem Krankenhaus St. Elisabeth bereits ein weiteres Krankenhaus in Neuwied. Das DRK-Krankenhaus solle organisatorisch mit dem Marienhaus-Klinikum Neuwied-Waldbreitbach verschmelzen.

Die medizinischen Leistungen sollen alle erhalten bleiben, teilte die Marienhaus-Gruppe mit. Das oberste Ziel sei es, die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region langfristig zu sichern.