Die Rettungswache des deutschen Roten Kreuzes in Bad Neuenahr-Ahrweiler kann ab dem kommenden Jahr neu gebaut werden. Nach Angaben des Kreises Ahrweiler sind dafür im Kreishaushalt 550.000 Euro vorgesehen. Die Planungen neue Rettungswache sind nach Angaben des DRK fertig. Die neue Wache soll mehr Parklätze für Rettungsfahrzeuge und mehr Diensträume bekommen. Das DRK und das Marienhaus-Klinikum klären nach Angaben der Kreisverwaltung Ahrweiler noch, wie auf dem Grundstück des Klinikums neu gebaut werden soll. Die Mitarbeiter der Rettungswache in Bad Neuenahr-Ahrweiler hatten in den vergangen Jahren immer wieder kritisiert, dass Helfer und Fahrzeuge zu wenig Platz hätten. Durch die Enge könnten möglicherweise Krankenwagen erst verspätet losfahren, sagte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes. Die Rettungswache Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die älteste Rettungswache im Kreis Ahrweiler. Sie stammt aus den 70er Jahren.