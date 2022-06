DRK erinnert mit Gedenkstein an Neugründung in Koblenz

Das Deutsche Rote Kreuz erinnert künftig mit einem Gedenkstein an seine Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg in Koblenz. Der Stein wurde am Haus der Begegnung an der Liebfrauenkirche aufgestellt. Zur demokratischen Neugründung des Deutschen Roten Kreuzes versammelten sich die Delegierten 1950 im Berghotel Rittersturz bei Koblenz. Es ist derselbe Ort, an dem zwei Jahre zuvor bei der historischen Rittersturz-Konferenz der Zusammenschluss der westlichen Besatzungszonen zur Bundesrepublik Deutschland beschlossen worden war. Der Stein, der am Mittwochnachmittag mitten in Koblenz eingeweiht wird, soll laut DRK-Vizepräsident Volkmar Schön an den organisatorischen und geistigen Neuanfang des Roten Kreuzes nach dem Krieg erinnern. Mit seiner Rolle während des Kriegs und der NS-Zeit hat sich der Verein nach eigenen Angaben intensiv auseinandergesetzt.