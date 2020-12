Auf dem Campingplatz in Fachbach an der Lahn ist am Freitagnachmittag der nach Angaben des Betreibers größte Drive-In-Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet worden. An 15 Ständen können die Besucher Reibekuchen, Glühwein und Eierpunsch genießen.

Video herunterladen (4,4 MB | MP4) Glühwein wird wegen der Corona-Auflagen nur in Thermoskannen verkauft. Auch kleine Weihnachtsgeschenke wie Kerzen, Seife oder Bücher werden angeboten. Die Idee zu dem Weihnachtsmarkt hatten die Campingplatz-Betreiber Oliver und Jessica Schupp. Sie dürfen momentan keine Camper aufnehmen. "Da haben wir gesagt: Der Platz ist da und die Schausteller haben das ganze Jahr keine Einnahmen. Also geben wir denen die Möglichkeit, über diese Schiene nochmal Geld zu verdienen." Aussteigen verboten Am Fraitagnachmittag wurde das Angebot schon gut angenommen. Für alle die den Drive-In-Weihnachtsmarkt auch besuchen wollen: Autofahrer sollen von Fachbach über eine Zufahrtsstraße zum Campingplatz fahren und verlassen das Gelände über eine zur Einbahnstraße umfunktionierte Gasse. Allen Besuchern werde empfohlen Masken zu tragen. Nur die Beifahrer können einkaufen. Aussteigen ist nicht erlaubt. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen Sicherheitskräfte. Geöffnet ist der Drive-In Markt an sieben Tagen bis zum 4. Advent.