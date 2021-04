per Mail teilen

Ab sofort gibt es am Nürburgring kostenlose Corona-Tests für alle. Die Betreiber der Rennstrecke haben nach eigenen Angaben zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Drive-In-Schnellteststation eingerichtet. Autofahrer können sich nach Angaben eines DRK-Sprechers an der Bundestraße 258 ohne Anmeldung in ihrem Fahrzeug testen lassen. Die beiden Teststraßen sind montags und mittwochs von 14 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Organisatoren soll das Ergebnis nach 15 Minuten vorliegen. Die Testperson kann es sich dann etwa auf ein Smartphone senden lassen.