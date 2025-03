Ein Herz für Tomaten: Saatgut ausleihen in der Koblenzer Stadtbibliothek

In der Koblenzer Stadtbibliothek kann man nicht nur Bücher ausleihen, sondern seit Freitag auch wieder Saatgut. Vor allem Tomaten-Liebhaber kommen diesmal auf ihre Kosten.

Sie heißen "Paulinchen", "Geranium Kiss" oder "Fahrenheit blues" - alles Tomatensorten, die Christiane und Peter Teschner im vergangenen Jahr bei sich im Garten angebaut haben: "Die schmecken einfach so viel besser, als die, die man im Supermarkt kaufen kann. So wie früher", meint Christiane Teschner und ihr Mann ergänzt: "Das ist kein Vergleich. Jede schmeckt anders, jede sieht anders aus."

Hobbygärtner Christiane und Peter Teschner haben jede Menge Tomatensamen zur dritten Saatgutbibliothek in Koblenz beigesteuert. SWR

Das Ehepaar aus Bendorf baut eigenen Worten zufolge schon seit etwa 30 Jahren Tomaten an. Doch nicht nur das, die beiden teilen ihre Liebe zu Tomaten auch gern mit anderen. Sie gehören zu den Hobbygärtnern, die die Saatgutblibliothek in Koblenz mit Samen versorgen. Dafür haben sie Samen aus ihren Tomaten gewonnen, getrocknet und in kleine blaue Papierpäckchen verpackt.

Rund 1.500 Portionen Saatgut stehen bereit

Das Saatgut von den Teschners gibt es zusammen mit vielen anderen Tütchen in der Stadtbibliothek Koblenz zum "ausleihen". Insgesamt 1.500 Portionen werden laut Stadt bei der dritten Saatgutbibliothek kostenlos zu Verfügung gestellt. Neben Tomatensamen gibt es unter anderem auch noch Saatgut für Erbsen, Salat oder auch Karotten - aber nur solange der Vorrat reicht.

Saatgutbibliothek Koblenz - wie funktionierts? Samen zum Ausleihen gibt es nach Angaben der Bibliotheksleitung ab sofort - und nur solange der Vorrat reicht - im zweiten Stock der Stadtbibliothek Koblenz an der Infotheke. Hier können sich Interessierte kostenlos ein Päckchen Saatgut mitnehmen. Neben eingekauftem Saatgut gibt es auch Samen von Hobbygärtnern, die sich im vergangenen Jahr an der Aktion beteiligt und Saatgut aus ihrer Ernte gewonnen haben. Die Rückgabe von Samen ist erwünscht, aber kein Muss.

Das Saatgut, das in der Bibliothek angeboten wird, ist komplett samenfest. Es kann also dazu genutzt werden, um die Pflanzen zu vervielfältigen, wie Bibliothekarin Christiane Persch erklärt: "Das heißt, dass man aus diesen Samen, wenn man sie anpflanzt, wieder Samen gewinnen kann mit genau den gleichen Eigenschaften." Bei Pflanzen, die man in Gartencentern kaufen kann, sei das in der Regel nicht so.

Samenfestes Saatgut soll sich verbreiten

Wer sich in der Saatgutbibliothek Samen mitnimmt, ist dazu aufgerufen, bei erfolgreicher Anpflanzung Samen aus der Ernte zu gewinnen und wiederum anderen zur Verfügung zu stellen. Ziel der Saatgutbibliothek ist es laut Pesch, dass ein Kreislauf entsteht und sich samenfestes Saatgut in Koblenz und Umgebung immer weiter verbreitet.

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Stadt mehr als 500 Tüten mit Saatgut zurück, von Hobbyzüchtern wie den Teschners ebenso wie Mitgliedern der BUGA-Freunde. Besonders häufig wurden demnach Samen von verschiedenen Tomatensorten und Blumen abgegeben. Die Stadt spricht in diesem Zusammenhang von einem erfolgreichen Verlauf der Aktion.

Vortrag von Heike Boomgarden zur Eröffnung der Saatgutbibliothek

Bei der Eröffnung der Saatgutbibliothek am Freitag standen nicht nur Christiane und Peter Teschner Rede und Antwort zu ihren mitgebrachten Tomatensamen, sondern auch die Pflanzen-Doktorin der Stadt Koblenz , Jutta Hase. Außerdem gab es noch einen Vortrag der Gartenbuchautorin Heike Boomgarden.

Ich hatte schon 70 verschiedene Tomatensorten und heute Abend sind es wieder 20 mehr.

Die Teschners freuten sich über den Austausch mit Gleichgesinnten: "Wunderbar, das sowas angeboten wird! Und für das neue Gartenjahr sind die beiden dank einer anderen Züchterin auch gut gerüstet, wie Peter Teschner sagt: "Ich hatte schon 70 verschiedene Tomatensorten und heute Abend sind es wieder 20 mehr."