Die Polizei hat am Wochenende bei einem Einsatz am Nürburgring eine ganze Reihe so genannter Drifter verwarnt und auch Platzverweise ausgesprochen. Bis zu 200 Fahrzeuge aus der Szene seien bei einsetzendem Schneefall unterwegs gewesen. Die Drifter fahren meistens mit hoher Geschwindigkeit in Verkehrskreisel und drehen dort mehrere Runden. Das kann auf glatter Fahrbahn sehr gefährlich sein. Driften wird deshalb mit hohen Geldbußen und Punkten geahndet, manchmal auch mit Entzug des Führerscheins.