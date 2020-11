per Mail teilen

Der Dreifelder Weiher ist ein Naherholungsgebiet für die Menschen im Westerwald. Die Gemeinde Dreifelden plant dort ein Baugebiet. Das ruft nun Umweltschützer auf den Plan.

Der Umweltverband Naturschutzinitiative möchte ein von der Ortsgemeinde Dreifelden geplantes Baugebiet am Dreifelder Weiher verhindern. An der Westerwälder Seenplatte nisteten streng geschützte und seltene Vogelarten wie Hauben- oder Rothalstaucher, so die Begründung.

10.000 Quadratmeter Baufläche sind am Dreifelder Weiher vorgesehen

Diese seltenen Vögel würden durch das geplante Baugebiet in direkter Nachbarschaft zum Vogelschutzgebiet empfindlich gestört und vertrieben, kritisieren die Naturschützer. Am Dreifelder Weiher seien schon durch einen Golfplatz große Grünlandflächen verloren gegangen, künftig müsse der Weiher als artenreicher Lebensraum geschützt werden.

Außerdem kritisieren die Umweltschützer die Planung zu dem 10.000 Quadratmeter großen neuen Baugebiet. Die Pläne des Gutachterbüros und der Gemeinde seien ungenügend und mangelhaft. Natur und Landschaft seien kein Selbstbedienungsladen.