Seltener "Bitterling" in Weiher im Westerwald

In Rheinland-Pfalz vom Aussterben bedrohte Fischart

Was für eine Überraschung: Beim Ablassen des Brinkweihers wurden auch die kleinen Karpfen gefunden, die in den vergangenen Jahrzehnten aus vielen Gewässern in Rheinland-Pfalz verschwunden sind.