Horbach: Drei Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

In Horbach im Westerwald hat es am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Drei Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt.

Zu dem Brand in dem Wohnhaus in Horbach sei es gegen 21 Uhr gekommen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Zimmer eines Bewohners aus. Verbandsgemeinde sucht neue Unterkünfte für Geflüchtete In dem Gebäude sind laut Polizei 19 Geflüchtete untergebracht, darunter zwei Familien und acht Kinder. Drei Erwachsene seien durch Rauchgas leicht verletzt worden. Sie waren in der Nacht ins Krankenhaus gebracht worden, konnten aber inzwischen wieder entlassen werden, teilt die Verbandsgemeinde Montabaur mit. Weil das Gebäude durch den Brand unbewohnbar geworden ist, wurden die Bewohner von der Gemeinde zunächst im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht und dort versorgt. Für die beiden Familien und auch für die weiteren Bewohner sind laut Verbandsgemeinde inzwischen andere Unterkünfte gefunden worden. Allerdings handele es sich dabei nur um kurzzeitige Übergangslösungen für die Familien. Die Verbandsgemeinde suche deshalb dringend Wohnraum für die zwei Familien. Brandursache noch nicht bekannt Über die Brandursache kann die Polizei noch nichts sagen. Die Ermittlungen laufen. Mehrere Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Montabaur waren bis in die Nacht im Einsatz.