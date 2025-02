Nach Beginn des Ukraine-Kriegs vor drei Jahren kamen viele Ukrainer in den Westerwald. In Sessenhausen haben einige den "Chor der Hoffnung" gegründet, um Spenden für die Heimat zu sammeln.

Etwa zwanzig Leute haben sich zur Chorprobe im Gemeindehaus von Sessenhausen versammelt, Deutsche und Ukrainer. Heute proben sie gemeinsam das Lied "Oj, u lusi tscherwona kalyna" (deutsch: "Oh, roter Schneeball auf der Wiese"), ein altes ukrainisches Revolutionslied. Es handelt von der Befreiung der Ukraine und von Hoffnung.

Das Lied passt in die Zeit: Denn am 24. Februar 2025 jährt sich der Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine zum dritten Mal. Doch obwohl ihre Herzen oft schwer sind, singen die Chormitglieder.

Chorleiter: Viele Ukrainer sind aus Heimweh zurückgegangen

Bei seiner Gründung im September 2022 bestand der "Chor der Hoffnung" nur aus Ukrainerinnen und Ukrainern, sagt Chorleiter Joachim Menningen. Aber inzwischen seien viele in ihre Heimat zurückgekehrt. "Aus Heimweh", sagt Menningen. Mittlerweile haben sich dem Chor auch einige Deutsche angeschlossen.

Zuerst dachten wir alle: Das werden nur ein paar Monate und dann fahren wir wieder nach Hause.

"Sie haben sich viel Mühe gegeben, das Lied zu lernen", sagt Nadiia Tkachenko. Sie findet es schön, dass der Chor das Lied gemeinsam in ihrer Muttersprache Ukrainisch singt. Nadiia ist jetzt seit über zwei Jahren in Deutschland, erzählt sie: "Zuerst dachten wir alle: Das werden nur ein paar Monate und dann fahren wir wieder nach Hause. So habe ich es den Kindern versprochen."

Ukrainerin: In Deutschland Fuß zu fassen war nicht leicht

Die Entscheidung, ihre Heimatstadt Nikopol mit ihren Kindern zu verlassen sei ihr nicht leicht gefallen. Wenn sie an den Krieg denkt, kommen Nadiia die Tränen. Trotzdem erlaube sie sich kein Heimweh. "Ich bin Mathematikerin und ich muss logisch denken. Deswegen will ich hier bleiben, auf Dauer."

Sie habe sich sehr angestrengt, um mit ihren Kindern im Westerwald anzukommen. Sie habe die Sprache gelernt und eine gute Arbeit als Datenanalystin gefunden. Auch ihre Eltern seien inzwischen in Deutschland. Aber ihre Oma sei noch in der Ukraine. Um sie sorgt Nadiia sich am meisten.

Ukrainer: Wir sollten einen Platz am Verhandlungstisch haben

Der 15-Jährige Stas Pakuta hingegen sieht seine Zukunft in der Ukraine. Er fühlt sich in Deutschland zwar wohl, hat Freunde gefunden und geht hier zur Schule. Aber eines Tages will er zurück nach Kiew. Dass es jetzt Verhandlungen zwischen USA und Russland ohne die Ukraine gibt, findet Stas ungerecht: "Nicht Trump hat einen Krieg. Die Ukraine hat einen Krieg." Er findet, die Ukraine müsste einen Platz am Verhandlungstisch haben.

Das sieht auch Viktoriia Federenko so. Sie hat das Gefühl, dass viele Menschen nicht verstehen, wie schlimm die Lage in der Ukraine wirklich ist. Ihre Heimatstadt sei nur etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt: "Raketen fliegen nur drei, vier Sekunden bis nach Charkiw. Die Leute haben keine Zeit, in Keller zu gehen."

Dieser Krieg ist in der Nähe. Er ist nicht irgendwo weit weg von hier.

Sie betont, dass der russische Angriff nicht erst 2022 begonnen habe. Bereits seit 2014 müsse sich die Ukraine gegen die Angreifer wehren. Wenn Russland jetzt damit durch käme, könnten zukünftig auch noch andere Länder in Europa überfallen werden, fürchtet Viktoriia: "Dieser Krieg ist in der Nähe. Er ist nicht irgendwo weit weg von hier. Er ist vor der Tür."

"Chor der Hoffnung" gibt Ukrainern Zuversicht

Während alle drei mit Sorge in die Heimat blicken, gibt ihnen der "Chor der Hoffnung" Zuversicht, sagt Nadiia: "Das hilft sehr, dass wir Teil von einem Team sind, das Gutes tut." Der Chor veranstaltet immer wieder Benefizkonzerte für soziale Projekte in der Ukraine, zuletzt eine Woche vor dem Jahrestag der russischen Invasion. Der Termin musste wegen der Bundestagswahl und den Karnevalsfeierlichkeiten vorgezogen werden.

Bei dem Benefizkonzert beteiligten sich auch andere befreundete Chöre aus der Region. Dabei wurden mehr 3.000 Euro an Spenden für eine mobile Krankenstation in der Ukraine eingenommen. Viktoriia sagt: "Wir können jetzt nur hoffen und versuchen, etwas für unsere Heimat zu machen." Sie alle gäben ihr Bestes und trotzdem sei es nie genug.

Trotzdem will sie die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie eines Tages wieder frei und in Frieden in ihrer Heimat leben kann. Und so singt sie mit ihrem Chor gemeinsam die Zeilen des ukrainischen Volksliedes: "Und wir werden die Moskauer Ketten zerreißen und unsere ruhmreiche Ukraine - hey, hey - wieder fröhlich machen."