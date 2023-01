Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule in Koblenz vor dem Aus

Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule

In der Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule können die Schüler in den Fachbereichen Wirtschaft, Medien und Informationsverarbeitung ihren Sekundarabschluss 1 (Mittlere Reife) erwerben. In den Fächern Wirtschaft, Mediendesign und IT kann die Fachhochschulreife (Höhere Berufsfachschule) gemacht werden. Die Schule wurde im November 1894 von dem aus Ostpreußen stammenden Dr. Franz Zimmermann als Kaufmännische Fortbildungsschule für Mädchen gegründet - damals noch im Alten Rathaus in der Gerichtsstraße. Seit 1959 befindet sich die Schule in der Mainzer Straße.