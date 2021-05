Michael Merges und Markus Schmidt leben als Paar gemeinsam in Koblenz. Versteckt haben sie ihre Beziehung nie. Doch gerade am Anfang war das nicht immer einfach.

Michael Merges und Markus Schmidt sitzen am Küchentisch ihrer Wohnung in der Koblenzer Südstadt. Seit fast 20 Jahren sind die beiden jetzt ein Paar. Dabei sieht zumindest Michaels Leben vorher noch ganz anders aus: "Ich habe eine ganz normale Ehe geführt, mit Frau, Haus, Kombi und zwei Kindern - ganz klassisch", erzählt er. 2002 trifft er dann beruflich auf Markus, die beiden tauschen Telefonnummern aus und lernen sich besser kennen. Irgendwann ist klar, sie wollen zusammenleben. Michael trennt sich von seiner Frau.

Alte Nachbarn gehen nach Outing auf Abstand

Eine Entscheidung, mit der nicht alle in Michaels Umfeld umgehen können. Zu seiner Ex-Frau und auch zu seinem Bruder hat er bis heute keinen Kontakt mehr. "Meine guten Freunde waren zwar überrascht, aber da hat es keinen Bruch gegeben", erzählt Michael, der aus einem Dorf im Raum Wittlich stammt. Die ältere Nachbarschaft sei aber zunächst auf Abstand gegangen, sagt er. "Die kannten das damals einfach nicht und dachten, ich lackiere mir jetzt die Fingernägel oder so."

Auch Markus wächst in dörflichen Verhältnissen im Westerwald auf. Ihm ist schon als Teenager klar, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Sich vor seinen Eltern zu outen, schiebt er aber noch lange Zeit vor sich her. Als er sich dann schließlich traut, fällt seine Mutter aus allen Wolken. "Sie hat gefragt, ob ich deshalb schon mal beim Arzt war", erzählt er. Mittlerweile hätten seine Eltern sich damit arrangiert, dass er mit Michael zusammenlebe. "Hundertprozentig akzeptiert haben sie es aber wohl nicht - es ist halt schwierig auf dem Dorf."

"Ich habe nie eine negative Erfahrung gemacht." Michael Merges über sein Leben in Koblenz

In Koblenz fühlen sich Michael Merges und Markus Schmidt dagegen sehr wohl. Seit 2005 leben die beiden hier und betreiben gemeinsam ein Reisebüro. Michaels Tochter Marie lebt von Anfang an bei ihnen, 2018 wird sie dann auch offiziell von Markus adoptiert. Dass sie zwei Väter habe, sei für ihr Tochter ganz normal, erzählen die beiden. Auch sie persönlich hätten im Umgang mit anderen Eltern oder generell in der Koblenzer Öffentlichkeit nie negative Erfahrungen gemacht oder Anfeindungen erlebt. "Wir haben nie ein Geheimnis aus unserer Beziehung gemacht und wenn man offen damit umgeht, haben die meisten kein Problem damit", sagt Michael.

Klaus Wowereit als Wegbereiter

Allerdings sei es heute auch leichter, offen schwul zu leben. Das liege vor allem daran, dass sich heutzutage mehr Menschen - auch in offiziellen Positionen - als schwul oder lesbisch outen und es jetzt einfach in den Medien und dadurch auch in vielen Teilen der Gesellschaft angekommen sei, dass das etwas ganz Normales ist. Michael erinnert sich noch gut daran, als es in der Lindenstraße plötzlich den ersten schwulen Charakter gab oder an Klaus Wowereits mittlerweile berühmten Satz: "Ich bin schwul - und das ist auch gut so." "Das war schon toll, dass das jemand in der Position laut gesagt hat", sagt Michael.

Akzeptanz in der Gesellschaft nimmt immer mehr zu

Wowereit sei damit eine Art Wegbereiter gewesen, dem viele gefolgt seien. Das habe die Akzeptanz in der Gesellschaft gefördert. In Koblenz gebe es zudem mittlerweile eine große schwule Community und er sei als schwuler Mann in der Öffentlichkeit bislang nie auf Widerstände gestoßen, sagt Michael. "Wir leben unser Leben hier so, wie wir das möchten, als Partnerschaft und als Familie und haben da gar keine Probleme."