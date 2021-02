Die christlichen Kirchen haben am Aschermittwoch mehrere digitale Projekte zur Fastenzeit gestartet. So will etwa das evangelische Dekanat Nassauer Land sieben Wochen lang auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Es seien Video-Gottesdienste zum Thema Nachhaltigkeit geplant. Außerdem gebe es ein Klima-Telefon, über das jede Woche ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit abgehört werden könne. Die katholische Pfarreiengemeinschaft Untermosel-Hunsrück und die evangelische Kirchengemeinde Winnigen böten gemeinsam eine Online-Fastengruppe an, die sich mit dem Klimaschutz beschäftige. Das Bistum Trier hat sein traditionelles Autofasten hingegen abgesagt. Es hätten im vergangenen Jahr zu wenige Menschen teilgenommen, so eine Sprecherin des Bistums.