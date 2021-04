per Mail teilen

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Marienberg hat die Orgel in der Kirche in Hof digital umrüsten lassen. Wie das evangelische Dekanat Westerwald mitteilt, erklingt die Orgel künftig aus mehreren Lautsprechern, statt aus Orgelpfeifen. Der Klang bleibe aber originalgetreu und sei nicht zu unterscheiden. Grund für die Umrüstung sei ein Reparaturstau von 20.000 Euro an der Orgel. Der digitale Umbau hingegen koste nur 10.000 Euro, sodass die Kirchengemeinde dabei noch Geld spare.