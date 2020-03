Bei den Arbeiten am neuen Straßentunnel in Diez an der Lahn beginnt heute ein weiterer wichtiger Bauabschnitt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität wird ein Felsvorsprung abgetragen, der bislang noch weit in die bereits gebaute Tunnelröhre hineinragt.

Der massive Felsvorsprung blockiert im Moment noch einen großen Teil des Tunnelinneren - genau da, wo künftig die Straße verlaufen soll. Bislang musste dieser Felsvorsprung noch stehen bleiben, denn er stützte eine Hilfsbrücke, über die der Zugverkehr in Diez fährt. Die Großbaustelle in Diez SWR Inzwischen ist der Tunnelabschnitt an der Stelle schon so weit gebaut, dass die Brücke vom eigentlichen Tunnel gestützt werden kann. Der Felsvorsprung wird also nicht mehr benötigt. Trotzdem ist es nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität eine Herausforderung, den massiven Felsen zu entfernen, denn er muss unmittelbar unter der Brücke abgegraben werden. Eines der aktuell größten Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz Der 330 Meter lange Tunnel in Diez ist momentan das größte unterirdische Bauprojekt in Rheinland-Pfalz. Fünf Gebäude mussten dafür abgerissen werden. Der Tunnel soll spätestens Ende 2021 komplett fertig sein und dann die Diezer Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten. Die Arbeiten sollen mehr als 30 Millionen Euro kosten, so der LBM. Dauer 4:26 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Diezer Tunnelbau kommt schnell voran Bisher macht der Tunnelbau in Diez flotte Fortschritte. Sollte es nicht zu feucht oder frostig werden, kann an der Verschalung der Decke gearbeitet werden. Video herunterladen (10,5 MB | MP4)