Der Straßentunnel in der Diezer Innenstadt soll bis Ende des Jahres weitgehend fertiggestellt sein. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität Diez mit. In den nächsten Monaten sollen demnach im Tunnel Fluchtwege und Licht eingebaut werden. Auch die Zugangsstraße am Westportal sei noch nicht fertig.

Spätestens Januar/Februar nächsten Jahres sollen die Baumaßnahmen dann endgültig abgeschlossen sein. Der rund 330 Meter lange Tunnel soll die Diezer Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten. Das Projekt kostet voraussichtlich 33 Millionen Euro. Spatenstich war Ende 2017.