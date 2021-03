per Mail teilen

Der 2013 eröffnete Kletterwald im Stadtwald in Diez wird möglicherweise in etwa zwei Jahren geschlossen. In einigen Wochen soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob der Vertrag mit dem Pächter verlängert wird. Das Forstamt Diez und der städtische Bauhof haben dem Stadtrat nach eigenen Angaben empfohlen, dass der Kletterpark nach Auslaufen des Vertrages 2023 abgebaut werden soll.

Wegen des Klimawandels seien die teils 180 Jahre alten Eichen nicht mehr gesund, sagte Revierförster Betz. Deshalb könnten die Bäume zusätzliche Belastungen - wie zum Beispiel durch die angebrachten Kletter-Plattformen - nicht mehr so gut verkraften, wie noch vor einigen Jahren. Etwa acht Eichen müssten in dem Waldabschnitt wegen der Trocken-Schäden sofort gefällt werden, so Betz.

Einige Befestigungen an den Bäumen seien zudem falsch angebracht worden. Das könne die Bäume zusätzlich schädigen. Hier muss der Betreiber nach Angaben des Forstamts sofort nacharbeiten. Eine Gefahr für die Kletterwaldbesucher bestehe jedoch ausdrücklich nicht.