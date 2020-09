In Diez haben Unbekannte haben auf einem Weg an der Lahn Köder ausgelegt, die für Hunde gefährlich sein können. Nach Polizeiangaben hat ein Spaziergänger dort am Freitagsnachmittag in der Nähe des Hundeübungsplatzes mehrere Fleischstücke gefunden, die mit Nähnadeln gespickt waren. Vermutlich habe ein Hundehasser sie dort abgelegt, heißt es von der Polizei in Diez. Sie bittet um Hinweise.