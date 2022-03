Neuer Straßentunnel in Diez eröffnet

per Mail teilen

Es war eines der größten Bauprojekte in einer Stadt in Rheinland-Pfalz: Jetzt ist der neue Straßentunnel in der Diezer Innenstadt fertig und wurde mit einem Bürgerfest eröffnet.

Seit 2017 wurde am neuen Tunnel der B417 gebaut, der in Diez die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Bevor die ersten Autos fahren, durften am Samstag aber erst einmal die Diezer zu Fuß durch die 335 Meter lange Röhre gehen.

Der neue Tunnel wurde mit einem Bürgerfest eröffnet. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Daniela Schmitt (beide FDP) sollten nach Angaben des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums mit dabei sein.

Bauarbeiten in Diez mitten in der Stadt

Erster Spatenstich für das Großprojekt war nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz im September 2017. Nach vorbereitenden Arbeiten ging es dann 2018 richtig los mit dem Projekt, das nach Angaben des LBM insgesamt rund 39 Millionen Euro gekostet hat. Der Straßentunnel unter der Diezer Innenstadt war ein komplexes Vorhaben auf engstem Raum, das die Ingenieure herausforderte: Teils wurde er in offener Bauweise gebaut und danach mit einem Betondeckel verschlossen. Für andere Teile aber musste der Tunnel durch das Gestein des Geisenbergs in Diez gesprengt werden.

Betonschäden und Behelfsbrücken beim Bau des Diezer Tunnels

Die Bauarbeiten belasteten die Diezer: Mehrere Häuser in der Innenstadt wurden vor dem Baubeginn abgerissen. Autofahrer mussten in Richtung Limburg zudem für mehrere Monate lange Umwege fahren. Die Arbeiten in der Diezer Innenstadt selbst waren nicht nur für den Tunnel selbst technisch aufwändig, sondern auch für die benachbarte Lahntalbahn: Um den Zugverkehr während der Bauarbeiten aufrecht erhalten zu können, mussten die Gleise eine Zeit lang über Behelfsbrücken geführt werden.

Außerdem liefen die Bauarbeiten nicht ganz ohne Komplikationen ab: So wurden am Tunnelportal Ost massive Betonschäden festgestellt. Der Eingangsbereich musste daraufhin auf etwa zehn Metern Länge abgerissen und neu betoniert werden. Nach LBM-Angaben muss die Baufirma für diesen Schaden aufkommen.