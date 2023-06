Blühende Feldwege und Streuobstwiesen voller Leben: Dafür setzen sich in Diez viele Ehrenamtliche ein. Jetzt ist die Stadt als fünfte "Aktion Grün"-Kommune im Land ausgezeichnet worden.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat am Donnerstagmittag die Stadt Diez für ihren Einsatz für mehr Naturschutz und mehr Artenvielfalt ausgezeichnet. Diez ist damit eine von fünf sogenannten "Aktion Grün"-Kommunen in Rheinland-Pfalz. Die vier anderen sind Herxheim an der Weinstraße, Weiler im Kreis Mainz-Bingen, Frankenstein bei Kaiserslautern und Lindenberg im Kreis Bad Dürkheim.

"Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist neben dem Klimaschutz eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Dazu braucht es engagierte Kommunen und Ehrenamtliche wie hier in Diez."

In Diez kümmern sich viele Ehrenamtliche um den Naturschutz

Mit der Auszeichnung würdigt die Landesregierung das Engagement der Menschen in Diez im Natur-, Arten- und Klimaschutz und ihren Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung und mehr Biodiversität. In Diez sagte Umweltministerin Eder: "Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist neben dem Klimaschutz eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit."

Dieses Blütenlabyrinth hat der Förderverein Blühende Lebensräume Diez e.V. angelegt. Ernfried Groh/Förderverein Blühende Lebensräume e.V.

Die Landesregierung habe es sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Naturschutz vor Ort in den Kommunen zu fördern. "Dazu braucht es engagierte Kommunen und Ehrenamtliche wie hier in Diez." So stehe etwa die Diersteiner Au beispielhaft für das, was die Kommune zur Verbesserung der biologischen Vielfalt beitrage.

Die Fläche beinhaltet ein rund 2.800 Quadratmeter großes Blühlabyrinth, 24.000 Quadratmeter Blühflächen und 45.000 Quadratmeter Streuobstwiesen. Außerdem gebe es dort auch 60 Meter Benjeshecke und ökologisch gepflegte Feldwege.

Diez ist jetzt fünfte "Aktion Grün"-Kommune in Rheinland-Pfalz

Die Ehrenamtlichen sind Mitglieder in verschiedenen Vereinen in Diez, die sich seit Jahren für mehr Naturschutz und insektenfreundliches Grün in der Stadt einsetzen. So hat der 2019 gegründete Verein "Blühende Lebensräume Diez" nach eigenen Angaben etwa auf Brachflächen Blühflächen angelegt, die vor allem Vögeln und Insekten einen neuen Lebensraum bieten.

Der Vereins-Vorsitzende Ernfried Groh sagte dem SWR, künftig wolle man auch viele Wirtschaftswege ökologischer gestalten, indem sie nicht gemäht würden. Der Verein hatte eine lokale Biodiversitätsstrategie angestoßen, die 2021 vom Stadtrat Diez angenommen wurde. Darin ist konkret festgehalten, was Diez tun will, um mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen und zu erhalten.

So wurden von den Ehrenamtlichen aus verschiedenen Diezer Vereine nach Angaben des Landes schon rund 220 Nistkästen angebracht und Lebenstürme für Insekten aufgestellt. Dieser "Naturschutz vor der eigenen Haustür" sei sehr wichtig, betonte Umweltministerin Eder in Diez. "Nur so werden wir unsere Umwelt dauerhaft schützen."

Die Kampagne "Aktion Grün" für mehr Naturschutz und Artenvielfalt wurde 2017 vom Land gestartet.