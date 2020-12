Die Stadt Diez sucht momentan nach alten Akten über eine mögliche Mülldeponie auf dem Gelände des ehemaligen Parkplatzes der Wilhelm- von-Nassau Kaserne. Nach Angaben der Stadtbürgermeisterin will dort ein Investor ein Wohngebiet bauen: Dagegen regt sich den Angaben zufolge aber bei einigen Anwohnern Widerstand. Sie befürchteten unter anderem, dass bei den Bauarbeiten Schadstoffe im Boden freigesetzt werden könnten, sagt die Stadtbürgermeisterin. Denn das Gelände sei den Anwohnern zufolge nach dem Krieg eine Mülldeponie gewesen. Ob das stimmt, soll nach Angaben der Bürgermeisterin jetzt mithilfe von alten Akten geklärt werden. Das werde aber einige Zeit dauern. So lange werde die Stadt Diez den Weg für das Bauprojekt erstmal nicht freimachen. In der nächsten Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag sollen die Ratsmitglieder im nichtöffentlichen Teil über den aktuellen Sachstand informiert werden.