In Diez ist der Abriss des defekten Tunnelportals auf zehn Metern Länge wie geplant abgeschlossen worden. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) kann somit der Verkehr wieder durch die Innenstadt fahren. Nur in Fahrtrichtung Limburg werden Autofahrer umgeleitet. Die Arbeiten an dem Straßentunnel laufen weiter, das Tunnelportal wird jetzt neu aufgebaut.

Im kommenden Februar muss die Innenstadt laut LBM dann erneut für den Verkehr gesperrt werden. Die Behörde rechnet damit, dass der neue Tunnel in Diez wie geplant im Herbst kommenden Jahres fertig wird. Er soll die Innenstadt vom Verkehr entlasten. Laut LBM rollen täglich fast 13.000 Fahrzeuge durch Diez, in den kommenden Jahren sollen es bis zu 16.000 sein.