Auto prallt mit Rangierlok zusammen - Frau stirbt

In Dierdorf ist am Donnerstagmorgen ein Auto mit einer Rangierlok zusammengeprallt. Warum, ist noch unklar. Die 43 Jahre alte Fahrerin wurde tödlich verletzt.

Nach Polizeiangaben stieß die Autofahrerin gegen 6:40 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dierdorf im Kreis Neuwied mit dem Zug zusammen. An dem Bahnübergang im Ortsteil Giershofen gibt es nur ein Andreaskreuz.

Die Rangierlok habe den Wagen nach dem Zusammenstoß etwa 50 Meter weit vor sich hergeschoben und ihn schließlich gegen ein Brückengeländer gedrückt, sagte Horst Rasbach (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dierdorf, dem SWR. Nach seinen Angaben ist an der Strecke noch nie etwas passiert. Dort führen nur Güterzüge.

Zugunglück in Dierdorf: Gutachter suchen nach der Unfallursache

Die 43-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle in Dierdorf-Giershofen, ihre 16 Jahre alte Tochter auf dem Beifahrersitz wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Zugführer erlitt einen Schock. Er werde, ebenso wie die Angehörigen, durch Notfallseelsorger betreut.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallaufnahme dauerte den Vormittag über weiter an. Gutachter suchen weiter nach der Unfallursache.