Diebstahlserie in Supermarkt vermutlich aufgeklärt

In Cochem konnte vermutlich eine längere Diebstahlserie in einem Supermarkt aufgeklärt werden. Eine Reinigungskraft wurde auf frischer Tat ertappt.

In Cochem konnte nach ersten Einschätzungen der Polizei vermutlich eine längere Diebstahlreihe in einem Supermarkt aufgeklärt werden. Am Freitag wurde dort eine Reinigungskraft auf frischer Tat ertappt, als sie gestohlene Waren in ihren Pkw räumte. In der Vergangenheit war es in dem Geschäft immer wieder zu Fehlbeständen gekommen. Der Schaden hatte sich inzwischen auf etwa 5.000 Euro summiert. Die 65-Jährige versuchte noch mit ihrem Pkw zu flüchten und fuhr dabei einer Angestellten gegen das Bein. Sie wurde schließlich der Polizei übergeben, die eine Durchsuchung anordnete. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet.