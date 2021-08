Bei einem Eiscafé in der Hauptstraße in Rennerod (Westerwaldkreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein Werbeaufsteller in Form einer Waffel mit Eiskugeln und Sahne gestohlen worden. Wie die Polizei Westerburg mitteilt, ist der Aufsteller etwa zwei Meter groß und sehr unhandlich. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass an dem Diebstahl mehrere Personen beteiligt waren. Der Diebstahl soll zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am Sonntagmorgen passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden.