Die Angst vor den Dieben

Heerscharen von Helfern sind seit Wochen im Ahrtal mit dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe beschäftigt. Doch in die Dankbarkeit mischt sich auch die Angst vor Dieben.

Die Türen und Fenster stehen offen, die Räume dahinter sind abgesehen von einigen Werkzeugen leer. Davor liegt noch immer viel Schutt, und manchmal auch Baustoffe wie Holz, Steine, Farbe und weitere Werkzeuge. So sieht es in vielen Straßen im Katastrophengebiet aus

Was für die ehemaligen Bewohner der Häuser im Moment bittere Realität ist, ist für Diebe eine Einladung. Es gebe immer wieder Fälle von Diebstahl, so einige Ortsbürgermeister gegenüber dem SWR. In Rech in der Verbandsgemeinde Altenahr sind gerade Baustoffe im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden, sagt Ortsbürgermeister Dominik Gieler. In Bad Neuenahr-Ahrweiler berichten Anwohner von Einbrüchen mitten am Tag – die Diebe haben es dabei auf Kabel und Werkzeuge abgesehen.

Konkrete Zahlen zu Diebstählen gibt es noch nicht

„Gelegenheit macht Diebe“ – warnt auch die zuständige Polizei in Mayen. Dort gibt es bislang aber noch keine konkreten Zahlen zu Eigentumsdelikten nach der Flutkatastrophe. Bisher deute aber nichts darauf hin, dass es einen massiven Anstieg gegeben habe.

Am Unsicherheitsgefühl der Menschen im Ahrtal ändert das wenig. Deswegen fährt die Polizei vermehrt Streife. Gerade jetzt wenn es früher dunkel wird sei das wichtig, sagt Polizeisprecher Lars Brummer. Damit zeige die Polizei, dass sie da sei – und zwar nicht nur den Anwohnern, sondern auch potentiellen Dieben.

Verunsicherung ist groß

Klar ist aber auch: jede Meldung über Diebstähle verunsichert die ohnehin schon verletzte Region zusätzlich. So entsteht ein Klima der Angst und des Misstrauens, auch gegenüber Helfern, befürchten die Bürgermeister.

Die Polizei rät auch deswegen zur Besonnenheit. Jeder Diebstahl sollte gemeldet werden, damit die Polizei eine Chance habe, ihn aufzuklären, rät Polizeisprecher Lars Brummer. Und oft kläre sich dabei auch, dass es sich gar nicht um einen Diebstahl handele, sondern die Dinge zum Beispiel verliehen wurden, oder verdächtige Menschen eigentlich nur Helfer oder Bauarbeiter seien.