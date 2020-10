per Mail teilen

Nach einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 49 bei Dieblich sind am Freitagabend drei Menschen zum Teil sehr schwer verletzt worden. Die Bundesstraße war danach stundenlang gesperrt. Zu dem Unfall kam es, als ein Autofahrer in einer Kurve bei Dieblich die Kontrolle verlor und gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Nach Polizeiangaben wurde er in dem Wrack eingeklemmt und sehr schwer verletzt. Auch der Fahrer des anderen Autos und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.