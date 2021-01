Die Polizei in Boppard hat Diebesgut aus mehreren Gemeinden im Vorderhunsrück in der Nähe von Amberg in Bayern sichergestellt. Wie sie mitteilt, waren unbekannte Täter in Schuppen, Gartenhäuser, Carports und Garagen eingedrungen, um Fahrrädern, Freischneidern, Kettensägen oder Werkzeug zu stehlen und im Schutz der Dunkelheit zu fliehen. Das versteckte Diebesgut sei schon im November bei einer Kontrolle eines Kleintransporters auf der A6 bei Amberg gefunden worden. Die angetroffenen Täter wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Die gestohlenen Gegenstände seien in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz den Eigentümern schon teilweise zurückgegeben worden.