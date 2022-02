Diebesbande klaut Spirituosen für 1.400 Euro

Eine Diebesbande hat laut Polizei in drei Supermärkten in Koblenz am Samstag Spirituosen für etwa 1.400 Euro gestohlen. Wie ein Sprecher der Koblenzer Polizei mitteilte, sind die Täter dabei zielstrebig und koordiniert vorgegangen. Demnach haben sie sich vor allem auf hochpreisige Getränke konzentriert, die sie in mitgebrachten Taschen und Rucksäcken versteckten. Zuerst sollen sie so in einem Supermarkt in der Koblenzer Innenstadt Spirituosen im Wert von über 800 Euro entwendet und unentdeckt entkommen sein. Kurz danach wurde ein mutmaßliches Mitglied der Bande beim Versuch weitere Flaschen aus einem Supermarkt im Stadtteil Niederberg zu schmuggeln entdeckt und festgenommen. Im weiteren Verlauf ermittelte die Polizei noch einen weiteren Markt in Arenberg, in dem die Bande einige Flaschen in einem Rucksack gebunkert, diesen aber noch im Laden versteckt hatten. Bei dem Versuch, den Rucksack abzuholen, wurden die zwei mutmaßlichen Täter vom Ladenpersonal überrascht und konnten fliehen. Der festgenommene Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

