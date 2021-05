Zwei Diebe haben am Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in der Koblenzer Innenstadt Goldschmuck erbeutet. Nach Polizeiangaben soll ein Mann den Angestellten in dem Laden in der Löhrstraße abgelenkt haben, während der andere den Goldschmuck aus der Auslage stahl. Als der Angestellte den Dieb festhalten wollte, schlug er ihn den Angaben zufolge zu Boden. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.