Die Kripo in Montabaur sucht nach einem unbekannten Mann, der drei Tankstellen im Westerwald überfallen haben soll: Im April in Dierdorf und Ende Juni in Mündersbach und Herschbach. Die Ermittler haben jetzt ein Video von einem der Überfälle veröffentlicht und hoffen auf Hinweise möglicher Zeugen.