Diakonie und rheinische Kirche entsenden Hochwasser-Teams

Die Diakonie Katastrophenhilfe, die Diakonie Rheinland-Westfalen und rheinische Kirche entsenden heute (Mittwoch) offiziell neun mobile Teams zur Unterstützung der Hochwasser-Betroffenen. Hierzu finden jeweils Entsendungsfeiern in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Euskirchen statt. In Bad Neuenahr nimmt der rheinland-pfälzische Vor-Ort-Beauftragte und frühere Innenstaatssekretär Günter Kern (SPD) teil. Die mobilen Teams helfen bei der Beantragung finanzieller Förderung und unterstützen mit psychosozialer sowie seelsorglicher Begleitung.