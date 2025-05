Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Koblenz: Die Deutsche Umwelthilfe sieht den seltenen Apollofalter an der Mosel in Gefahr. Deshalb will sie Hubschrauberspritzungen verhindern.

Nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sind die Spritzungen aus der Luft einer der Hauptgründe für den starken Rückgang des vom Aussterben bedrohten Apollofalters. Deshalb sei diese Art der Pestizid-Ausbringung nicht mit dem Naturschutzrecht vereinbar. Das Vorkommen des seltenen Falters sei auf wenige Standorte im Unteren Moseltal zusammengeschmolzen, teilte der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch mit. "Ausgerechnet kurz vor Beginn seiner Flugzeit zwischen Mitte Mai und Ende Juni hätte das Spritzen giftiger Pestizide per Hubschrauber dramatische Folgen für den bedrohten Falter", ist er überzeugt. Besonders geschützt und trotzdem vom Aussterben bedroht: Der Mosel-Apollofalter. dpa Bildfunk Picture Alliance Deutsche Umwelthilfe hält Hubschrauberspritzungen für rechtswidrig Die Deutsche Umwelthilfe hat deshalb Widerspruch und einen Eilantrag gegen die Genehmigungen bei der zuständigen Behörde und beim Verwaltungsgericht Koblenz eingereicht. Damit soll ein sofortiger Stopp der nach Auffassung der DUH rechtswidrigen Pestizid-Ausbringungen im Lebensraum des vom Aussterben bedrohten Schmetterlings durchgesetzt werden. Die Anwendung von Pestiziden aus der Luft mit Hubschrauber oder Drohne ist wegen der Gefahren für Umwelt und Gesundheit seit 2011 verboten. Sie darf von den Landesbehörden deshalb nur in Ausnahmefällen zugelassen werden. Die entsprechende Genehmigung war vergangene Woche für die Steillagen an der Mosel erteilt worden. Kobern-Gondorf So könnte der Schmetterling gerettet werden Rettungspläne für den Apollofalter an der Mosel Der moseltypische Apollofalter ist vom Aussterben bedroht. Er kommt nur noch in vier von ehemals 15 Lokalitäten vor. Warum das so ist, ist noch unklar. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Winzer: Steillagenweinbau ohne Spritzungen aus der Luft unrentabel Das Land Rheinland-Pfalz und die betroffenen Winzer argumentieren, der Apollofalter brauche offene Flächen und Trockenmauern. Diese gebe es in den Steillagen an der Mosel aber nur, solange dort Weinbau betrieben werde. Der wiederum sei dort nur rentabel, wenn mit Hubschraubern gespritzt werden dürfe. Deswegen sei diese Art des Pflanzenschutzes auch im Interesse des Apollofalters, weil ansonsten sein Lebensraum verschwinden würde. Die DUH führt derzeit schon gemeinsam mit einem Schmetterlingsschutzverein am Verwaltungsgericht Koblenz eine Klage gegen die nach Auffassung der beiden Verbände rechtswidrig stattfindende Ausbringung von Pestiziden aus der Luft. Diese anhängige Klage betrifft die Ausbringung im Jahr 2024. Das jetzt eingereichte Eilverfahren betrifft die Spritzungen im aktuellen Jahr.