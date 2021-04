David Spence ist gelernter Clown – ausgebildet in Neuseeland. Sein Künstlername als Clown ist „Mister Mister“. Der Deutsch-Brite lebt seit 16 Jahren in Koblenz. Als darstellender Künstler geht es ihm zur Zeit natürlich wie allen Kulturschaffenden - wegen der Pandemie hat er keine Auftritte. Also hat er sich kurzerhand in einer Kita beworben und arbeitet dort. Wir sprechen mit David – über seine Erlebnisse im Ausland, wie er die Deutschen bzw. Koblenzer so in der Pandemie erlebt und ob sein Clown-Sein überhaupt eine Zukunft hat.